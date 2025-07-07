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Понедельник, 7 июля 2025, 11:01 мск

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Участник СВО после вмешательства прокуратуры получил миллион за ранение

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку по обращению участника специальной военной операции о нарушении его прав.

Установлено, что управлением по труду и социальной защите населения администрации города отказано мужчине в предоставлении единовременной выплаты в размере 1 млн рублей в связи с получением ранения.

Прокурор города обратился с иском в суд о возложении на орган местного самоуправления обязанности оказать нуждающемуся положенную по региональному законодательству меру социальной поддержки.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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