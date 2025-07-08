Ямалец заплатит 60 тысяч рублей за фальшивый больничный

Житель Ямала заплатит большой штраф за фальшивый больничный лист. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в июле 2023 года в Надыме подсудимый передал денежное вознаграждение врачу частной медицинской организации за изготовление фиктивного больничного листа. Это привело к необоснованным выплатам фигуранту пособий из средств работодателя и федерального бюджета (ОСФР по ЯНАО), что нанесло ущерб интересам как организации, так и государства.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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