На Ямале по вине хирурга ребенок погиб из-за кишечной непроходимости

На Ямале хирург пойдет под суд из-за гибели ребенка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 27 октября 2023 года в окружную больницу Салехарда поступил несовершеннолетний пациент с диагнозом «Острая кишечная непроходимость». Обвиняемый, ненадлежащим образом выполняя свои должностные обязанности, не провел полноценный осмотр ребенка и не организовал своевременное хирургическое вмешательство, необходимое при данном диагнозе. Ребенок без помощи умер на следующий день.

В настоящее время следователями СК установлены все обстоятельства совершенного преступления, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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