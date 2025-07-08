Прораб ответит в суде за гибель рабочего на стройке

На Ямале прораб пойдет под суд за гибель рабочего в шахте лифта. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, ужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности приведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 16 мая 2024 года в Салехарде обвиняемый, будучи ответственным за соблюдение инструкций по охране труда, допустил выполнение строительных работ с нарушением правил безопасности на территории строящегося жилого комплекса. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей фигурантом своих обязанностей, один из рабочих сорвался в шахту лифта и погиб.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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