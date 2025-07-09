Прокуратура наказала спортивную школу за отсутствие возможности помыть руки

Прокуратура Тазовского района проверила исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в МБУ ДО «Тазовская спортивная школа» и МБУ «Центр развития физической культуры и спорта».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что в спортивных и тренажерных залах учреждений не в полной мере соблюдаются санитарные требования, а именно: не промаркирован уборочный инвентарь, в раздевалках отсутствовали умывальники, электросушители для рук или бумажные полотенца, мыло или иные моющие средства, а также дозаторы с дезинфицирующим антисептическим средством, и др.

В этой связи прокурором района внесены представления и возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Виновным должностным лицам назначены штрафы в размере 3 тыс. рублей.

Фактическое устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой.

Тазовский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube