На Ямале многодетные семьи по 10 лет ждали выделения земельного участка

Прокуратура Пуровского района пошла в суд с муниципалитетом после выявления нарушения прав многодетных семей, В ходе проверки выяснилось, что у района нет перечня земельных участков, подлежащих предоставлению вышеуказанным льготникам.
При этом, прежде чем попасть в такой перечень, земельные участки должны быть сформированы, поставлены на кадастровый учёт, оборудованы дорогами и электроснабжением, то есть фактически они должны быть полностью готовы для предоставления гражданам, состоящим на учёте.
«В результате бездействия органа местного самоуправления по формированию и оборудованию таких участков некоторые семьи на момент рассмотрения дела состояли в очереди на получение земли свыше десяти лет», – отметили в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.
В этой связи суд удовлетворил требования прокурора, возложив на муниципалитет обязанность разработать и утвердить соответствующий перечень.
По результатам пересмотра дела по жалобе администрации, судом апелляционной инстанции была подтверждена обоснованность требований прокурора и правильность выводов суда первой инстанции.
Судебный акт оставлен без изменения и вступил в законную силу.
Пуровский, Елена Васильева
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