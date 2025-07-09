В Новом Уренгое рано утром трехлетний ребенок выпал из окна на 4 этаже

ЧП в Новом Уренгое – из кона квартиры на пятом этаже выпал трехлетний ребенок. Как сообщает ЕДДС, происшествие случилось в 5.39 утра в микрорайоне Советский. Скорая помощь доставила пострадавшего в реанимацию Новоурангойской центральной больницы, он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, по данному факту проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, ребенок, оставленный без присмотра родителей у открытого окна, упал на козырек подъезда, получив множественные травмы тяжелой степени. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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