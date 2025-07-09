Артюхов рассказал на Госсовете, как на Ямале поддерживают участников СВО

Губернатор ЯНАО принял участие в заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.

Провел мероприятие помощник президента РФ, секретарь Государственного Совета Алексей Дюмин. В обсуждении приняли участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, председатель комиссии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, представители федеральных органов власти, главы регионов и другие. Дмитрий Артюхов участвовал по видеосвязи.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы реабилитации и ресоциализации ветеранов СВО, адаптации их к мирной жизни. Алексей Дюмин подчеркнул, что все вопросы поддержки ветеранов СВО и членов их семей президент Российской Федерации держит на личном контроле. Первым и наиболее острым вопросом повестки дня является необходимость разработки мер медико-психологической реабилитации ветеранов СВО. Речь идет о создании системы, включающей диагностику психического здоровья и последующее восстановление. Важно наладить комплексное взаимодействие между военными медицинскими учреждениями и гражданской системой здравоохранения. Прежде всего, это позволит обеспечить передачу медицинских диагнозов.

По словам помощника президента РФ, особое внимание необходимо уделить участникам СВО, страдающим посттравматическими стрессовыми расстройствами (ПТСР). Психолого-психотерапевтическая помощь должна быть доступна участникам СВО сразу же после демобилизации. Необходимо включить профильных специалистов в порядок проведения их обследования.

Также секретарь Госсовета сделал акцент на теме трудоустройства ветеранов. Алексей Дюмин призвал донести важность этого вопроса до работодателей. Для этого нужны дополнительные стимулы, мотивирующие работодателей, а также обеспечить создание специальных программ профессиональной адаптации.

«Вся наша работа должна быть направлена на то, чтобы ветераны СВО получали полный комплекс необходимых медицинских услуг, а в дальнейшем – достойную работу. И в целом успешно адаптировались к мирной жизни», – подчеркнул Алексей Дюмин.

По поручению губернатора Ямала в округе создается программа психологической помощи участникам спецоперации, ветеранам, а также их близким. Служба занятости региона оказывает поддержку участникам СВО и их семьям в трудоустройстве. За каждым обратившимся в Службу занятости ветераном СВО закрепляется карьерный консультант, который индивидуально сопровождает его в поиске работы: он помогает в составлении резюме и подготовке к собеседованиям, подбирает вакансии и сопровождает при устройстве на работу. Также предоставляется бесплатное обучение по востребованным профессиям и консультации по открытию бизнеса. Только в этом году 27 ветеранов СВО воспользовались мерами господдержки в сфере занятости.

«Забота о наших защитниках и их семьях остается абсолютным приоритетом для региона. Сегодня мы выстраиваем комплексную систему сопровождения, включающую медицинскую и психологическую помощь, содействие в трудоустройстве и социальную адаптацию. Важно, чтобы каждый ветеран, вернувшийся со службы, получил не только своевременную реабилитацию по здоровью, но и возможность уверенно вернуться к мирной жизни. На Ямале уже действуют десятки мер поддержки, и мы продолжаем эту работу, постоянно внедряя новые. При этом всегда опираемся на обратную связь и реальные потребности наших героев и их семей», – сказал Дмитрий Артюхов.

Сейчас на Ямале действует 67 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Порядок и условия их предоставления постоянно совершенствуются исходя из потребностей военнослужащих.

В каждом муниципалитете работают центры соцобслуживания, где специалисты проводят консультации и групповые занятия для участников СВО и их близких. В Новом Уренгое и Ноябрьске действуют специализированные отделения социального сопровождения. Поддержку оказывает и филиал госфонда «Защитники Отечества».

Салехард, Елена Васильева

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