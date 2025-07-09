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Среда, 9 июля 2025, 12:45 мск

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Комитет Госдумы уточнил стратегию развития Арктики и Дальнего Востока

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики уточнил редакцию проекта постановления парламента по итогам парламентских слушаний о развитии Арктической зоны. Как обратил внимание «Интерфакс», теперь там не содержится предложения о расширении применения налога на добавленный доход (НДД) при добыче трудноизвлекаемой нефти и введении вычетов для стимулирования геологоразведки.

В новой версии правительству рекомендовано ускорить работу по актуализации стратегии развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года с учетом новых вызовов.

Минэнерго предложено представить в Госдуму предложения о стимулировании использования низкоуглеродной и возобновляемой энергетики в Арктике. Также рекомендовано включить в план реализации Энергетической стратегии до 2050 года отдельный раздел по поддержке проектов в Арктике, включая предложения по модернизации объектов топливно-энергетического комплекса.

Совместно с Минстроем и Минэкономразвития министерство должно рассмотреть возможность изменения законодательства для ускоренного строительства и реконструкции объектов электроэнергетики, предусмотренных Генеральной схемой до 2042 года.

Кроме того, Минэнерго и Минпромторгу поручено разработать механизмы серийного строительства и внедрения ветродизельных комплексов арктического исполнения на труднодоступных территориях с использованием отечественного оборудования, сообщают «Вести».

Москва, Елена Васильева

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