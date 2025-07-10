На Ямале проведут масштабные археологические раскопки – будут искать церковь, воеводский двор и часовню

Большие археологические раскопки проведут на Ямале с 1 августа по 15 сентября. Они охватят территорию Мангазейского городища в Тазовском и Красноселькупском районах. Работы проводятся в рамках проекта «Святой первомученик Василий Мангазейский» при поддержке гранта от губернатора Ямала и софинансировании Фонда президентских грантов.

На первом этапе ученые изучили архивные документы, включая Житие Василия Мангазейского и материалы XVII века из Российского государственного архива древних актов. Историк Илья Горшков, специалист по сибирским городам и древнерусской иконописи, подготовил научную реконструкцию событий. Теперь перед исследователями стоит задача точно определить места, где находились церковь, воеводский двор и часовня над могилой святого. Эти локации помогут не только уточнить детали жития Василия Мангазейского, но и глубже понять историю Мангазеи, причины ее упадка, а также становление православия на Ямале.

«Предыдущие раскопки охватывали посадскую часть городища, тогда как храмовая архитектура и религиозная жизнь Мангазеи остались практически не изученными. Современные технологии, включая геосканирование и аэрофотосъемку с квадрокоптеров, позволят провести более точные и подробные исследования», – отметил руководитель научно-исследовательского проекта «Святой первомученик Василий Мангазейский» Георгий Визгалов.

Средства гранта губернатора Ямала направлены на организацию экспедиции: закупку и аренду специального оборудования, транспортные расходы, оплату труда специалистов, экипировку и расходные материалы. В качестве волонтеров к проекту привлекают местных жителей и молодежь. Для них в период проведения полевых работ предусмотрен образовательный блок по проведению раскопок.

Итогом исследований станет создание базы данных источников о жизни и деятельности Василия Мангазейского и об архитектуре Мангазеи. Это не только восполнит пробелы в истории, но и может стать важным шагом в развитии туристического потенциала региона.

Мангазея – некогда процветающий центр пушной торговли, просуществовала чуть более 70 лет, но ее наследие остается важной частью истории Сибири.

Салехард, Елена Васильева

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