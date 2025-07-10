Руководитель МФЦ присвоил себе 210 тысяч рублей из бюджета

В Ноябрьске СКР возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора многофункционального центра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в Ноябрьске в период с августа 2024 по март 2025 фигурант, являясь должностным лицом в многофункциональном центре «Доверие», используя служебное положение, присвоил себе бюджетные денежные средства в размере не менее 210 000 рублей, которыми распорядился в личных целях.

По месту жительства фигуранта следователями СК проведен обыск. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Салехард, Елена Васильева

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