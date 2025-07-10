В российской нефтегазовой промышленности инпортозамещено уже 1800 из 2000 позиций

В нефтегазовой отрасли импортозамещение уже произошло на 1800 из 2000 позициях. В планах России завершить процесс по оставшимся 200 технологиям до конца 2027 г., заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью «России 24».

Он подчеркнул важность создания Института нефтегазовых технологических инициатив, которое позволило разработать отечественные стандарты в отрасли и проводить импортозамещение по ним. «Раньше мы все базировались на стандартах Американского института нефти», – объяснил Цивилев.

Салехард, Елена Васильева

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