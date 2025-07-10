Высокопоставленный росгвардеец привлекал сотрудников на свою стройку и ремонт

На Ямале под суд отправляется бывший

начальник отдела вневедомственной охраны по г.Салехарду ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО» Андрей Биль. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности).

Следствием установлено, что в период с 2023 по 2024 годы. в Салехарде Биль, используя властные возможности занимаемой должности, а также свое служебное положение, в рабочее время систематически привлекал находящихся в прямом подчинении сотрудников к проведению строительных и ремонтных работ на своем земельном участке и в доме. При этом, обвиняемый освобождал их от выполнения прямых обязанностей, с сохранением за ними по месту службы заработной платы.

Действия Биля повлекли не только нарушение прав сотрудников на свободный труд, но и нецелевое расходование бюджетных средств Росгвардии, предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам за исполнение сотрудниками их должностных обязанностей, сообщили «Новому дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

В рамках расследования уголовного дела следователями выполнен значительный объем следственных действий, направленных на изобличение фигуранта и установление всех обстоятельств преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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