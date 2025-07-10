Транспортная прокуратура проверит орнитологическую безопасность полетов «Ямала»

На Ямале транспортная прокуратура организовала проверку орнитологической безопасности полетов «Ямала».



Напомним, что 7 июля экипаж воздушного судна авиакомпании «Ямал», вылетевший с аэродрома Ноябрьск в Тюмень (Рощино) доложил о попадании птицы в переднюю часть фюзеляжа вблизи аэродрома.

Посадка была совершена благополучно. В результате инцидента никто не пострадал. Повреждений на самолете не обнаружено. На борту находилось 98 пассажиров.



По поручению Уральской транспортной прокуратуры Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка. По результатам которой будет дана оценка обеспечению орнитологической безопасности полетов.

Салехард, Елена Васильева

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