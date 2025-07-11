Ямальчанка в телеграме оскорбляла коренные малочисленные народы Севера

Ямальчанка попала под проверку прокуратуры по факту возбуждения межнациональной ненависти и вражды.

Установлено, что в феврале 2025 года жительница Салехарда разместила в группе мессенджера «Телеграм» комментарии, которые в соответствии с заключением лингвистического исследования направлены на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к представителям коренных малочисленных народов Севера.

Судом по постановлению прокурора женщине вынесен административный штраф в размере 10 тыс. рублей по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщил в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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