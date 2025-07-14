Ямальчанин помог знакомому выбросить труп и нож в реку

Ямальчанин помог знакомому избавиться от трупа.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 18 июля 2024 года подозреваемый, зная, что его знакомый совершил убийство, помог ему скрыть среды преступления. В частности, обвиняемый помог утопить в акватории реки Таз Тазовского района тело погибшего и орудие преступления – нож.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления).

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube