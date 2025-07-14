Девочка попала в глаз мальчику осколком бутылки – ее родители заплатят 400 тыс. рублей

На Ямале родители через прокуратуру и суд добились компенсации вреда здоровью своего сына.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратур РФ по ЯНАО, в июне 20ыф24 года во время игры на детской площадке, расположенной около здания МУ ДО «Толькинский центр дополнительного образования детей» в селе Толька, 12-летняя девочка бросала осколки стекла от бутылки, а 8-летний мальчик прятался за стеной, где расположены спортивные снаряды. В результате девочка осколком стекла попала в глаз мальчика. Ему был причинен средней тяжести вред здоровью.

Родители девочки отказались от добровольного возмещения материального и морального вреда.

В связи с чем прокурором района направлен иск в суд.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, в пользу пострадавшего взыскана полагающаяся компенсация в размере 400 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

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