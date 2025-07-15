Пьяный ямалец пытался застрелить бывшую

На Ямале возбуждено уголовное дело по факту покушения мужчины на свою бывшую жену.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 12 июля 2025 года в Надыме фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился в квартире огнестрельным оружием с намерением совершить убийство бывшей супруги. Увидев потерпевшую у дома, обвиняемый произвёл из окна выстрел, в результате которого пуля попала в асфальт, а ее осколки поранили женщину.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сбор и закрепление доказательств.

Надым, Елена Васильева

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