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Вторник, 15 июля 2025, 10:50 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Пьяный ямалец пытался застрелить бывшую

На Ямале возбуждено уголовное дело по факту покушения мужчины на свою бывшую жену.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 12 июля 2025 года в Надыме фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился в квартире огнестрельным оружием с намерением совершить убийство бывшей супруги. Увидев потерпевшую у дома, обвиняемый произвёл из окна выстрел, в результате которого пуля попала в асфальт, а ее осколки поранили женщину.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сбор и закрепление доказательств.

Надым, Елена Васильева

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