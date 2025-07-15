На Ямале первый ветеринар получил подъемные – полмиллиона рублей

Ветеринарному фельдшеру из Тазовского района выплатили подъемные в размере 500 тысяч рублей. Мужчина стал первым молодым специалистом на Ямале, который воспользовался такой мерой поддержки.

Инициатива, разработанная профильным ведомством и одобренная губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, стартовала в этом году и призвана привлечь ценные кадры в сферу ветеринарии. Начинающие ветеринарные фельдшеры могут рассчитывать на единовременную выплату в полмиллиона рублей, а выпускникам вузов, которые устроятся на работу на должность ветеринарного врача любой категории, предусмотрена сумма в 700 тысяч рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружного правительства.

«Для нас важно, чтобы молодые профессионалы видели перспективу и поддержку, начиная карьеру на Ямале. А подъемные – это хорошее подспорье в самом начале трудовой деятельности. Отмечу, что размер выплаты на Ямале один из самых больших в стране», – отметил глава службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.

Шунско Тибичи с детства вел кочевой образ жизни в Тазовской тундре. В 2024 году он успешно окончил Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде, а в начале этого года пришел работать в Тазовский отдел Окружного центра ветеринарии. Сейчас Шунско продолжает профессиональное развитие – получает профильное высшее образование заочно.

«Профессию ветеринара хотел получить еще в детстве – я рыбак и оленевод. У меня есть свои олени. Решил, что мои знания пригодятся в тундре, и пошел учиться в колледж. Выбором профессии доволен. Подъемные – это здорово. Молодым специалистам на первое время дают такую значимую помощь. Пока не знаю, на что потрачу эти деньги. Возможно, буду копить на мечту», – рассказал Шунско Тибичи.

Молодые специалисты, желающие получить единовременную выплату, должны соответствовать следующим условиям: возраст до 35 лет на момент обращения, наличие диплома о высшем или среднем профессиональном образовании в области ветеринарии, заключение трудового договора с Окружным центром ветеринарии и обязательство проработать там минимум три года. Подать заявку на получение выплаты можно в течение одного года с момента начала трудовой деятельности. Средства будут перечислены после успешного завершения испытательного периода.

В округе реализуется широкий комплекс мер поддержки, который способствует трудоустройству молодежи. Первый – проект «Ориентир: Ямал» – помогает лучшим выпускникам ямальских школ трудоустроиться в регионе по окончании вуза. Старшекурсникам и выпускникам найти временную подработку и освоиться в профессии помогает сервис «Капитал молодого специалиста». Работодателям частично компенсируют затраты на оплату труда таких специалистов – до 50 тысяч рублей на человека в месяц.

Кроме того, молодые специалисты до 30 лет, которые начинают свою трудовую деятельность в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежной политики и социального обслуживания получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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