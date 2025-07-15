Сотрудник ГАИ делал знакомому допуски для перевозки опасных грузов

На Ямале сотрудник ГАИ делал знакомому справки-допуски для перевозки опасных грузов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, обвиняемый с 2019 по 2023 год в селе Яр-Сале Ямальского района работал и.о. начальника районного ОГИБДД ОМВД России. В это время по просьбе знакомого он изготавливал заведомо подложные свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, принадлежащих коммерческой организации.

При этом сотрудник полиции вносил заведомо ложные сведения о положительных результатах техосмотра автотопливозаправщика и иных проверочных мероприятиях, призванных установить готовность транспортных средств к работе. В результате его незаконных действий, обвиняемый поставил под угрозу безопасность участников дорожного движения, считают в СКР по ЯНАО.

В настоящее время следователями установлены все обстоятельства совершенного преступления, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение утверждено органами прокуратуры ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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