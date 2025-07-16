На Ямале мужчина застрял в болоте и погиб

На Ямале спасатели нашли в болоте тело 50-летнего мужчины, который пропал 14 июля.

Как сообщает «Ямал-Медиа», мужчина сам вышел на связь со спасателями: в обед 14 июля поступил звонок о том, что пропал человек в возрасте около 50 лет. Пропавший застрял в болоте и позвонил знакомому, пока была связь. Мужчина сообщил, что у него болят ноги и самостоятельно двигаться ему тяжело.

15 июля поиски организовали специалисты «Ямалспаса» и волонтеры. Пропавшего искали на земле методом «расчески», шли организованной цепочкой, осматривая все вокруг. К прочесыванию местности подключили беспилотники. Ближе к вечеру пропавшего нашли, но он уже умер.

Салехард, Елена Васильева

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