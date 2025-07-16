Артюхов и Белозеров обсудили перспективы железных дорог на Ямале

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров обсудили перспективы развития железных дорог на Ямале. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, рабочая встреча прошла в Москве. В числе прочего на повестке дня был вопрос ремонта участка железной дороги Коротчаево – Новый Уренгой.

Об обновлении участка стороны договорились в январе прошлого года. В трехлетний период планируется капитально отремонтировать дорожное полотно протяженностью 75 километров и реконструировать мосты.

После проведения капремонта железнодорожного пути на перегонах участка Коротчаево – Новый Уренгой увеличится скорость движения поездов, время в пути и срок доставки грузов сократится в 1,3 раза, снизятся затраты на содержание дороги. В настоящее время все работы ведутся по графику

«Железные дороги – кровеносная система Ямала. По ним доставляется большая часть стройматериалов, грузов для городов и поселков региона, для нефтегазовых месторождений. От надежной работы РЖД во многом зависит освоение арктических проектов, экономический рост региона, комфорт ямальцев», – отметил Дмитрий Артюхов.

Стороны также обсудили развитие пассажирской железнодорожной инфраструктуры в регионе.

Правительство Ямала и ОАО «РЖД» заключили соглашение о сотрудничестве сроком на три года в марте 2023 года. В прошлом году предприятия округа обеспечили погрузку железнодорожным транспортом грузов в объеме 12 048 тысяч тонн, выгрузку – 9 361,8 тысячи тонн.

В округе действуют 10 пассажирских маршрутов дальнего следования. Благодаря взаимодействию с компанией «РЖД» с 2023 года курсирует новый поезд с беспересадочными вагонами сообщением «Лабытнанги – Нижний Новгород» и «Лабытнанги – Санкт-Петербург», синхронизировано расписание поездов, прибывающих в город Новый Уренгой для удобства пассажиров при отправлении и прибытии из аэропорта Новый Уренгой. В 2024 году с Ямала отправились более миллиона пассажиров.

На Ямале действуют шесть железнодорожных вокзалов: в Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги, Коротчаево, Пурпе и Пуровске.

Салехард, Елена Васильева

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