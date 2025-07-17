17-летняя пьяная ямальчанка посадила друзей в мотовездеход и устроила ДТП

В Салехарде несовершеннолетняя девушка подозревается в нарушении правил дорожного движения и причинении тяжкого вреда здоровью человека. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 17-летняя девушка выпила и решила покатать своих друзей на мотовездеходе. Прав на управление транспортным средством у нее не было. Но это не помешало ямальчанке посадить в мотовездеход трех друзей и поехать по городу. В какой-то момент она утратила контроль за машиной, и она перевернулась. Один из пассажиров получил травмы, которые были расценены как тяжкий вред здоровью.

Следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube