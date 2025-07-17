Предприятие в Новом Уренгое задолжало сотрудникам 33 млн рублей

Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований трудового законодательства в ООО «Або-Инжиниринг». Согласно карточке предприятия, оно базируется в Новом Уренгое и занимается строительство зданий (жилых и нежилых), дорог, водных и инженерных сооружений и т.д.

Согласно данным прокуратуры, у предприятия перед работниками образовалась задолженность по зарплате свыше 33 млн рублей. При этом, сообщает надзорное ведомство, у работодателя деньги на выплату были но расходовались они на иные цели.

Прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения следователями СУ СК России по ЯНАО было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Кроме того, руководителю компании было внесено представление.

После вмешательства надзорного органа долг перед работниками в сумме более 18 млн рублей погашен. В целях выплаты оставшейся части задолженности были приняты меры по получению от заказчиков оказываемых предприятием услуг авансовых платежей.

Расследование уголовного дела, а также устранение выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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