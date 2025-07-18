Предприятие в Приуральском районе обманом получило 300 тыс. рублей из бюджета

На предприятии в Приуральском районе Ямала нашли коррупцию. Силовики возбудили уголовное дело из-за того, что директор организации предоставил поддельные документы и получил деньги из бюджета за невыполненные работы. Подробности раскрывают в Следкоме Ямала.

Дело возбуждено в отношении генерального директора организации.

Квалификация -ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

«По версии следствия, в 2021 году подозреваемый не выполнил условия муниципального контракта в с. Белоярск Приуральского района. После чего фигурант предоставил в администрацию района подложные документы с целью получения незаконного вознаграждения», – сообщают следователи.

Так предприятие получило более 300 тыс. рублей.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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