На Ямале двое мужчин на машине застряли в болоте

Салехард (Новый День, Елена Васильева)–На Ямале двое мужчин на машине застряли в болоте. ЧП случилось вечером 17 июля под Ноябрьском. Спасательная операция закончилась успешно в час ночи, сообщил телеграм-канал «ЧС NSK».

Сообщение в ноябрьский поисково-спасательный отряд от ямальцев, попавших в ловушку, поступило около 18:00. Двум мужчинам требовалась эвакуация: их машина застряла в болоте в 40 километрах от микрорайона Вынгапуровский.

«Плохое самочувствие, нуждаются в помощи спасателей. В 01:11 мужчины в удовлетворительном состоянии были доставлены в город», – говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, что 15 июля в Салехарде спасатели и волонтеры искали пропавшего мужчину. Он тоже застрял в болоте и успел позволить знакомому, сообщить, что попал в беду и не может сам выбраться. Помочь ему не успели, он погиб.

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© 2025, РИА «Новый День»

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