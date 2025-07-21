За тяжёлую травму монтажника осудили водителя и производителя работ на Ямале

На Ямале осудили двух работников – производителя работ и водителя. По их вине оказался зажат между ковшом экскаватора и кузовом машины человек. Он получил тяжёлые травмы. Подробности инцидента раскрывают в Следкоме Ямала.

ЧП случилось 17 октября 2024 года на тодном из месторождений в Пуровском районе.

«Работники выполняли с помощью экскаватора погрузочно-разгрузочные работы. Производитель работ, руководящий процессом, проявляя преступную небрежность, допустил к работам монтажника, не прошедшего обучение по охране труда, после чего самоустранился от контроля за рабочим процессом. Монтажник доставал из ковша экскаватора оборудование, когда водитель, не убедившись в его отсутствии в кузове самосвала, начал движение. В результате чего потерпевший оказался зажат между ковшом и кузовом», – пояснили в СУ СК ЯНАО.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Оба приговорены к ограничению свободы – 1 год 9 месяцев и 1 год 6 месяцев соответственно.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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