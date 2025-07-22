Холодильник со слоем грязи, сотрудницы – в хиджабах: кафе Надыма закрыли из-за нарушений

В Надыме по решению суда закрыли кафе «Узбекистан» из-за нарушений санитарных и противопожарных правил. В заведении общепита никто не контролировал состояние работников, не было пожарной сигнализации. Об этих и других нарушениях рассказывают в прокуратуре Ямала. Собственник заведения – Абдувапов Азимжон Гайратович.

«В заведении не проводится ежедневный осмотр работников на предмет наличия заболеваний кожи рук и инфекционных заболеваний, не проводятся лабораторные испытания воды, имеются повреждения поверхности полового покрытия, продукция не соответствует ассортименту. В заведении также отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, пожарные извещатели не работают», – уточняют в надзорной инстанции.

Городской прокурор внёс представление, а также направил иск в суд.

В суде, материалы которого есть в распоряжении агентства «Новый День», выяснилось, что почти все нарушения правил пожарной безопасности устранены, кроме одного – руководитель не прошёл обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

А вот с санитарными нормами всё оказалось сложнее. Их ещё предстоит выполнить.

Как выяснилось, представители Роспотребнадзора дважды выходили в кафе – весной и летом 2025 года. Весной хозяин заведения не смог предоставить ни одной личной медкнижки сотрудника. Летом книжки появились, но с неполными сведениями и не у всех сотрудников.

Санитарные врачи после первой проверки весной 2025 года указывали на полную антисанитарию и грязь в кафе.

«Все помещения предприятия общественного питания настолько грязные, что установить срок выполнения уборки не представляется возможным. Мест, где можно сказать, что производилась уборка – нет. Холодильники и другое оборудование липкие со слоем грязевого налета, на половом и стеновом покрытиях остатки засохшей пищи и грязи. Не обеспечено наличие на предприятии у сотрудников чистой специальной одежды, сотрудницы находятся в хиджабах, сотрудники цехов – в грязной одежде», – сообщали проверяющие.

Во время второй проверки таких нарушений уже не было. Но недочёты остались.

Хозяину заведения предстоит:

– создать цеха для изготовления продукции;

– обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП;

– провести лабораторные испытания по воде питьевой;

– промаркировать разделочный инвентарь;

– предоставить личные медицинские книжки для работников, связанных с организацией питания;

– создать технологические карты на весь ассортимент выпускаемых блюд;

– обеспечить наличие на всех заготовках сведений о дате их изготовления;

Владелец кафе привлечён к административной ответственности.

Надымский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube