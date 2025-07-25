На Ямале оптимизируют «Ямалспас»

На Ямале оптимизируют ГБУ «Ямалспас». Штатную численность уменьшат на 41 сотрудника. Теперь в учреждении будет 792 ставки. Из них численность постоянного состава – 552 единицы, численность сезонного состава – 240 единиц.

В пресс-службе правительства Ямала пояснили, что в связи со сменой типа учреждения «Ямалспас» проводятся организационно-штатные мероприятия. «Большая часть вакантных должностей исключается из штатного расписания, а высвободившиеся средства направляются на увеличение стимулирующих выплат специалистам дефицитных профессий, таким как лётчики-наблюдатели и водолазы. Иным сотрудникам будут предложены вакантные ставки», – уточнили в правительстве.

Там добавили, что для исключения дублирования функций работа диспетчерской службы будет централизована и объединена с региональной дежурной диспетчерской службой.

Салехард, Наталья Ефремова

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