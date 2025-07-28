В Тарко-Сале произошел пожар в жилом доме – эвакуировано 30 человек

В Тарко-Сале произошло сегодня возгорание в жилом многоквартирнике. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сигнал о пожаре поступил в 11.31 с адреса Геологов, 24. Через несколько минут пожарные были на месте вызова.

На момент прибытия наблюдалось горение в квартире, расположенной на втором этаже. 30 жильцов, в том числе 5 детей, были эвакуированы. В 11 часов 49 минут открытое горение было ликвидировано на площади 30 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.

Информация о причинах возгорания уточняется.

Тарко-Сале, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube