В Губкинском поймали пьяного экскаваторщика, перекопавшего дорогу

В Губкинском ГАИ задержала пьяного экскаваторщика, который испортил обочину и дорогу. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, 28 июля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на объездной дороге водитель трактора без соответствующего разрешения перекопал дорогу. На место незамедлительно выехал наряд ДПС.

Экскаваторщик пытался скрыться от патруля, но был задержан. Сотруники ГАИ отметили, что у мужчины были все признаки опьянения. Медосвидетельствование данный факт подтвердило.

Проверка установила, что 38-летний нарушитель уже привлекался в этом году за отказ от медицинского освидетельствования. В отношении него составили протоколы и возбудили уголовное дело за повторное вождение в пьяном виде.

Ранее в соцсетях и местных СМИ писали, что экскаваторщик на объездной дороге перекопал обочину и складировал грунт на дороге, якобы, из-за недополученных от работодателя денег.

Губкинский, Елена Васильева

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