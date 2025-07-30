Полтора миллиона мальков муксуна выпустили в Таз

В Тазовском районе ЯНАО провели зарыбление реки Таз. В нее было выпущено полтора миллиона мальков муксуна.

Как сообщает пресс-служба района, на садковой линии Тазовского рыбоводного завода прошел первый в этом году выпуск молоди ценной породы рыбы. Мальки, выращенные до стандартного веса в 1,5 грамма, были тщательно подготовлены и выпущены в акваторию.

Работа по восстановлению и сохранению ценных пород рыб в Тазовском районе проводится ежегодно с 2019 года при поддержке топливно-энергетических компаний.⁣

В прошлом году в реку в Таз выпустили более четырех миллионов мальков муксуна. В этом планируется выпуск шести миллионов мальков муксуна и 800 тысяч нельмы.

Следующий выпуск мальков планируется в период с конца августа по начало сентября.

Тазовский район, Елена Васильева

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