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Среда, 30 июля 2025, 09:38 мск

Новости Ямал

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Мошенники распространяют фейковое постановление Артюхова о выплатах за СВО

В Интернете расространяется фейковое постановление, якобы подписанное губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Оно касается единовременных выплат в цифровых рублях для участников СВО.

«В сети распространяется фейковый документ за подписью губернатора Дмитрия Артюхова, о якобы единовременной выплате участникам СВО цифровыми рублями. Это обман. Мошенники сделали фальшивое постановление. На сайте правительства округа такой информации не публиковалось», – сообщает тг-канал «Кибер Ямал».

Салехард, Елена Васильева

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