Мошенники распространяют фейковое постановление Артюхова о выплатах за СВО

В Интернете расространяется фейковое постановление, якобы подписанное губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Оно касается единовременных выплат в цифровых рублях для участников СВО.

«В сети распространяется фейковый документ за подписью губернатора Дмитрия Артюхова, о якобы единовременной выплате участникам СВО цифровыми рублями. Это обман. Мошенники сделали фальшивое постановление. На сайте правительства округа такой информации не публиковалось», – сообщает тг-канал «Кибер Ямал».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube