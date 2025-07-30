На Ямале создается Единая диспетчерская служба для оказания экстренной помощи

На Ямале впервые будет создана Единая диспетчерская служба для оказания экстренной помощи. Она заработает с 1 января 2026 года и будет принимать вызовы по скорой помощи и санитарной авиации со всего округа. Диспетчерская станет подразделением Салехардской окружной больницы и будет базироваться в территориальном центре медицины катастроф и скорой помощи.

Для работы службы будет создано специальное подразделение с единым цифровым пространством. Координировать вызовы от момента поступления до госпитализации пациента в стационар будет дежурный врач в круглосуточном режиме.

Централизованный прием заявок позволит оперативно принять решение – направить бригаду скорой медпомощи или авиамедицинскую бригаду для максимально быстрой эвакуации пациентов с жизнеугрожающими состояниями в больницы региона.

«Создание единой диспетчерской службы скорой помощи и медицины катастроф позволит обеспечить сопровождение максимально быстрой эвакуации пациента оттуда, где с ним случилась беда. Например, из квартиры, с предприятия или труднодоступных территорий. Сотрудники службы будут видеть информацию на электронном мониторе и выстраивать алгоритм быстрой доставки до медучреждения. Например, если это ДТП в 150 км. от города, дежурный единой диспетчерской службы примет решение о том, каким транспортом будет проводиться эвакуация пациента – воздушным или автомобильным – и согласует наиболее эффективную маршрутизацию на лечение», – пояснил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Центр медицины катастроф и скорой помощи в Салехарде открылся в июне этого года. Для него в окружной столице было построено современное здание площадью более шести тысяч квадратных метров с гаражом на десять автомобилей. Там базируются санитарная авиация и скорая помощь.

С 1 января следующего года объединение служб экстренной медпомощи произойдет и в Надыме – станция скорой медицинской помощи присоединиться к Центральной районной больнице. Сейчас часть территорий обслуживает станция скорой медицинской помощи, на вызовы в отдаленные местности такие как: Ягельный, Приозерный, Лонгъюган, Правохеттинский, Заполярный выезжают специалисты районной больницы.

Централизованный прием заявок позволит организовать оперативное взаимодействие между стационарной и экстренной медицинской помощью, сократить время на госпитализацию и оформление медицинской документации пациентов, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе правительства ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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