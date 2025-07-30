У ямальца, который любил ездить пьяным за рулем, отобрали «Мерседес»

Прокуратура Нового Уренгоя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию).

Установлено, что в июне этого года мужчина, будучи лишенным права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к наказанию в виде обязательных работ на срок 240 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Автомобиль Мерседес Бенц S 350, которым управлял злоумышленник, конфискован в доход государства, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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