В Губкинском водитель, пролетев на красный, сбил девочку

В Губкинском на пешеходном переходе сбили девочку 2013 года рождения. Она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. А вот водитель, который допустил наезд, проигнорировал красный, сообщают в Госавтоинспекции Ямала. Девочка получила перелом ключицы. Проводится проверка.

«По предварительной информации, 30 июля в 13:40 на регулируемом пешеходном переходе в районе проспекта Губкина мкр. 5 д. 2 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки «Lifan», мужчина 1960 года рождения, проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора и совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку», – сообщили в ведомстве.

Губкинский, Новы День, Наталья Ефремова

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