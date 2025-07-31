В Тарко-Сале построят новый микрорайон

В Тарко-Сале будет построен новый микрорайон. Но получит название Юбилейный и расположится на месте жилой застройки по одноименной улице. С просьбой дать этой территории новую жизнь во время Честного маршрута в 2023 году к губернатору Ямала обратился житель Тарко-Сале Александр Фокин.

Новый микрорайон построят в рамках программы комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство семи многоквартирных домов, детского сада на 240 мест и масштабного образовательного кампуса для колледжа, в котором будут готовить специалистов для работы на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Его построят при поддержке градообразующего предприятия «НОВАТЭК».

Застройка будет осуществляться на месте находящихся здесь аварийных домов. Работа по их сносу уже началась – 11 построек ликвидированы, до конца года снесут еще 29 зданий. Жителей переселяют в капитальные многоквартирные дома. Во многом решить вопрос с переселением помогают действующие на Ямале жилищные программы и новый микрорайон Южный.

«Мы недавно переехали сюда с семьей по программе переселения с улицы Юбилейной и уже успели оценить, насколько здесь удобно: просторные квартиры, красивые дворы, а главное – все рядом. Дети гуляют на безопасных площадках, а до магазинов – рукой подать. Это совсем другой уровень жизни!», – отметила жительница микрорайона Южный Гюзель Кузнецова.

В Южном созданы все условия для удобной жизни 876 семей. На его территории расположились шесть пятиэтажных домов, есть детские и спортивные площадки, построен пешеходный бульвар с освещением, озеленением и малыми архитектурными формами. В шаговой доступности располагаются магазины. Также здесь строят детский сад и школу.

Напомним, что на Ямале губернатором округа Дмитрием Артюховым принята большая программа по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья – это в четыре раза больше, чем было поручено в рамках национального проекта. На сегодняшний день задача нацпроекта не просто выполнена – показатель превышен в три раза. Расселено более 880 тысяч квадратных метров аварийного жилья, и более 20,5 тысяч семей получили новые условия для жизни.

Работа соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Тарко-Сале, Елена Васильева

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