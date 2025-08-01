Ямальские ученые рассказали о неожиданных открытиях в тундре

Научные сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара подвели итоги летнего полевого сезона-2025. За это время они побывали в нескольких экспедициях и поделились наблюдениями о популяциях кречетов и других видов флоры и фауны ямальской тундры.

Ученые обследовали железнодорожные мосты трассы Обская-Карская. В этом году специалисты обнаружили 12 гнезд краснокнижного сокола – кречета. В большинстве гнезд родители смогли вырастить по четыре птенца – максимальный показатель для этого вида. Совместно с сотрудниками компании-оператора самой северной в мире железной дороги ученым удалось собрать материал для оценки успеха размножения кречетов по снимкам с автоматических фотокамер, установленных на гнездах. Для дальнейшей обработки получено более 400 тысяч фотографий.

Ученые также обследовали часть территории природного парка «Ингилор», бассейнов рек Харбей, Лонготъеган, Щучья, Ханмей, массива Янгана-Пэ на Полярном Урале – искали гнезда кречета на скалах и деревьях. В сравнении с прошлым годом доля занятых гнездовых участков кречета выше – на более чем 70% известных территорий обнаружены гнезда или взрослые кречеты. В этом году ученые расширили площадь осмотра и обнаружили три новых гнезда.

Продолжается 27-й полевой сезон на стационаре «Еркута» на южном Ямале.

«Мы заметили появление сразу нескольких гостей «с юга»: найдены следы годовалого медведя, две семьи обыкновенной лисы, четыре гнезда дербника. Самыми неожиданными стали визиты рыси, которая попала на кадры автоматических фотокамер, установленных на норах песца. Это может говорить о масштабной перестройке структуры пищевых цепей тундровых экосистем. Бореализация фауны высоких широт – появление и закрепление в тундре таежных видов – прогнозируется ведущими мировыми научными группами как следствие, прежде всего, изменений климата. Наш ямальский стационар «Еркута» является одним из лидеров в документации и выявлении закономерностей таких изменений», – рассказал заведующий Лаборатории динамики арктических экосистем Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов.

С 18 по 25 июля исследователи работали в районе Мыса Моржей – Тиутей-Сале на северо-западе Ямала. Ученые второй год подряд устанавливают на побережье автономную систему фоторегистрации, благодаря которой они рассчитывают получить информацию о сроках и массовости выхода моржей на лежбище. Ученые также подробно обследовали население птиц и млекопитающих территории заказника «Тиутей-Яхинский» и впервые осуществили сбор насекомых ловушками Мерике. Здесь были отмечены новые виды грызунов, не зарегистрированные в предыдущие годы, – копытный лемминг и полевка Миддендорфа, доказано гнездование нескольких видов, например, краснозобой гагары. Два раза отмечены белые медведи: в этом году они появились на территории заказника чуть раньше чем в прошлом, что может говорить о более раннем исчезновении льда в Байдарацкой губе и на других акваториях Карского моря.

Результаты экспедиции показывают важность непрерывных многолетних мониторинговых работ, учитывающих годовую и сезонную динамику погодных условий, биоразнообразия и обилия разных видов. Экспедиционный отряд проживал в новых вагончиках, оборудованных солнечной электростанцией, установленных в районе лежбища Службой охраны особо охраняемых территорий ЯНАО.

В августе специалисты отправятся в район фактории Яхады-Яха, которая является самой северной на Ямале. Все исследования проводятся при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Салехард, Елена Васильева

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