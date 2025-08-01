В Лабытнанги мужчина выпивал с женщиной, а потом ее задушил

В Лабытнанги следователи разбираются в обстоятельствах убийства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 28 июля 2025 года обвиняемый распивал спиртное с женщиной. В ходе застолья между ними возник конфликт мужчина набросился на свою жертву и задушил. Следователями СКР в настоящее время выполняются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбора доказательств.

Лабытнанги, Елена Васильева

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