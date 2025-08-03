В жилом доме Лабытнанги взорвался газ

В Лабытнанги в жилом доме взорвался газовый балон. ЧП случилось 2 августа вечером, в 20:35. Прокуратура начала проверку.

«В одной из квартир дома 12б по улице Обской произошёл взрыв газового баллона. Взрывной волной выбило окна в трёх комнатах. В квартире находилось три человека, двое пострадали, им оказана медицинская помощь»,– сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура выясняет, что стало причиной взрыва. Состояние пострадавших уточняется.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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