На Ямале выявлены нарушения при работе с БПЛА

Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка воздушного законодательства при эксплуатации квадрокоптеров в 48 образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа.

Установлено, что вопреки закону образовательными учреждениями обязательные требования воздушного законодательства в части государственного учета приобретенных в 2024, 2025 годах беспилотных воздушных судов и страхования ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна, надлежащим образом не исполнялись. В целях устранения нарушений закона руководителям образовательных учреждений внесены представления. В результате принятых прокурором мер на государственный учет в Росавиации поставлены 70 беспилотных летательных аппаратов, оформлено страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами. Аналогичные проверки продолжаются во всех субъектах Уральского транспортного региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Салехард, Елена Васильева

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