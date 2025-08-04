Следователи возбудили уголовное дело из-за срыва срока ремонта школы в Лимбяяхе

Следователи возбудили уголовное дело из-за срыва сроков реконструкции школы №9 в микрорайоне Лимбяяха в Новом Уренгое. Школа находится в непригодном для использования состоянии, это значит, что с 1 сентября учиться в ней дет не смогут. Жители района ещё в прошлом году били тревогу и жаловались губернатору Дмитрию Артюхову, но это не исправило ситуацию. Теперь мэрия Нового Уренгоя будет искать нового подрядчика – контракт расторгли после замечания следователей.

Как сообщили в Следкоме Ямала, дело возбуждено по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ). Силовики намерены изучить действия сотрудников МКУ «Управление муниципального хозяйства» Нового Уренгоя, которым руководит Эльмар Гаджиев.

Контракт между муниципальным учреждением и подрядчиком «МЕТАЛПРОМГРАЖДАНСТРОЙ» из Уфы был заключен в 2023 году. Сумма работ по ремонту школы – почти 290 млн рублей.

«По версии следствия, подрядчик, ненадлежащим образом выполняя условия договора, нарушил сроки и качество ремонтных работ, вследствие чего здание школы находится в непригодном для использования состоянии. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц муниципального учреждения, контролировавших условия выполнения подрядчиком контракта», – сообщили в ведомстве.

Учредитель фирмы-подрядчика – Лилия Фаррахова.

Ещё год назад губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, узнав о проблемах со сроками ремонта школы, сообщал, что власти будут следить за подрядчиком и найдут новую команду для выполнения ремонта, если строители не исправятся. «В Лимбяяхе остро стоит вопрос затянувшегося капремонта школы – тема на контроле, подрядчику выдвинули чёткие дедлайны. В случае их несоблюдения найдём другую команду», – писал глава региона в своём канале в августе 2024 года.

Однако почти год ничего не менялось.

В решении об одностороннем расторжении контракта от конца июля 2025 года сообщается, что школу должны были отремонтировать к весне 2025 года. На текущую дату на объекте выполнен капитальный ремонт кровли на 90%, капитальный ремонт фасадов – не более 50%, ремонт внутренних помещений. К выполнению работ по благоустройству территории подрядчик не приступал. Общее освоение составляет 57%.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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