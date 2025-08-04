Ямалец ударом ножа в сердце убил собутыльника

На Ямале мужчина пойдет под суд за убийство собутыльника. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 19 июня 2025 года мужчина 1979 года рождения распивал спиртные напитки в компании своего 43-летнего знакомого. Между ними была ссора, в ходе которой обвиняемый нанес один удар ножом в сердце потерпевшему. От полученного ранения он скончался на месте преступника.

В настоящее время заключениями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с заявленным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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