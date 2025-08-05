В Самбурге завершается монтаж убойно-холодильного комплекса для переработки мяса северного оленя

Современный объект мощностью заготовки до четырех тонн оленины в смену для «Совхоза Пуровский» приобрела администрация Пуровского района. Ввод нового комплекса в эксплуатацию позволит предприятию повысить качество заготавливаемого мяса.

На днях комплекс доставили в село Самбург, в настоящее время уже идет монтаж крыши. Предприятие заранее подготовило площадку и обеспечило подведение необходимых инженерных коммуникаций – электроснабжения и водоснабжения.

Быстровозводимый комплекс состоит из цехов убоя, обработки сырья и шкур, камеры охлаждения и созревания туш. Также в его состав входят административно-бытовой модуль с раздевалками, санузлом и душевыми и модуль для приема пищи. Все оборудование полностью соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

«Запуск комплекса создаст до десяти новых рабочих мест – от специалистов по убою до обслуживающего персонала. Мы планируем начать работы на новом объекте уже в ноябре, со стартом убойной кампании. Рассчитываем заготовить порядка двух тысяч голов оленей», – рассказал директор АО «Совхоз Пуровский» Кирилл Глазунов.

Введение в строй нового комплекса – часть планомерной работы по развитию сети убойных пунктов на Ямале. Так, в июне новый убойный комплекс был установлен в Тазовском районе. 17 убойных пунктов, действующих на Ямале, расположены с учетом традиционных маршрутов каслания оленеводов. Заготовители работают с начала сентября до марта. Объем заготовки мяса северного оленя в 2024 году составил 3 281 тонну или 116 % к показателю 2023 года. В 2025 году планируется заготовить около 3 500 тонн мяса.

Самбург, Елена Васильева

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