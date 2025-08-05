В Надыме прокуратура за антисанитарию закрыла заведение «Три Тандыра»

Надымская городская прокуратура провела проверку в деятельности кафе «Три Тандыра».
В ходе надзорных мероприятий вскрыты многочисленные нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности.
Городской прокурор внес представление, а также направил иск в суд.
Судом требования прокурора удовлетворены, на собственника кафе возложена обязанность устранить выявленные нарушения закона. До момента их устранения, деятельность кафе приостановлена (с 12.08.2025).
Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле городской прокуратуры.
Кроме того, владелец кафе привлечен к административной ответственности, сообщил «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
Надым, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»