В Надыме прокуратура за антисанитарию закрыла заведение «Три Тандыра»

Надымская городская прокуратура провела проверку в деятельности кафе «Три Тандыра».

В ходе надзорных мероприятий вскрыты многочисленные нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности.

Городской прокурор внес представление, а также направил иск в суд.

Судом требования прокурора удовлетворены, на собственника кафе возложена обязанность устранить выявленные нарушения закона. До момента их устранения, деятельность кафе приостановлена (с 12.08.2025).

Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле городской прокуратуры.

Кроме того, владелец кафе привлечен к административной ответственности, сообщил «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

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