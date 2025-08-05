Прокуратура предписала школе в Аксарке восстановить забор

Прокуратура Приуральского района проверила соблюдение требований антитеррористического законодательства в МОУ «Школа с. Аксарка».
Установлено, что в образовательной организации отсутствовало надлежащее ограждение здания интерната, где проживают обучающиеся, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.
Прокурором района направлен иск в суд об устранении выявленных нарушений закона.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время подрядной организацией работы по ограждению территории здания учреждения выполнены в полном объеме.
Аксарка, Елена Васильева
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