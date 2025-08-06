Автолюбитель потерял номера своей машины и просто купил новые на маркетплейсе

На Ямале ГАИ во время рейда выявили автолюбителя, который мало того, что был пьян за рулем, так еще и ездил на машине с подложными номерами.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспеции, 4 августа патруль остановил «Хонду», за рулем которого находился 23-летний местный житель. В ходе проверки документы инспекторы выяснили, что молодой человек был пьян. Результаты освидетельствования показали у него в крови 0,70 мг/л алкоголя.

В ходе осмотра машины сотрудники ГАИ также выяснили, что госномера у нее были не настоящие. Молодой человек объяснил, что купил их в маркетплейсе, потому что настоящие он потерял. На водителя были составлены протоколы за пьяное вождение и за использование подложных госномеров.

Дальше с его делом будет разбираться суд.

Госавтоинспекция информирует: приобретение подложных регистрационных знаков является противоправным действием, влекущим за собой серьезные правовые последствия. Призываем граждан учитывать бдительность и не вступать в переговоры с третьими лицами, исключая незаконные услуги по изготовлению или реализации поддельных государственных регистрационных знаков.

Салехард, Елена Васильева

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