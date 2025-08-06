342 ямальца захотели переучиться и освоить другую профессию

На Ямале 342 человека захотели переучиться и освоить другую профессию.

Обучение всех желающих происходит бесплатно в рамках нацпроекта «Кадры». После завершения курса (в очной, заочной или дистанционной форме) участники получают документ установленного образца и гарантированное трудоустройство.

50 человек уже завершили курсы, еще 17 – продолжают учиться, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе правительства ЯНАО.

Обучение организовано по 19 направлениям и проходит на базе ведущих российских вузов и колледжей, среди которых Томский государственный университет, Институт развития профессионального образования и ВНИИ труда.

Участвовать в проекте могут различные категории граждан: молодежь, женщины с детьми, безработные, предпенсионеры, участники и ветераны СВО, а также члены их семей. Программы охватывают широкий спектр востребованных профессий: от медицинского массажа до IT и рабочих специальностей.

«Осенью начинается новая волна очного обучения. В Надыме откроются программы подготовки фельдшеров, специалистов по медицинскому массажу и профилактической помощи населению, а также слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике; в Муравленко – электрогазосварщиков и слесарей-ремонтников. Программы рассчитаны на несколько месяцев, после окончания выдается диплом или удостоверение установленного образца», – отметила директор департамента занятости населения ЯНАО Наталья Татарчук.

По итогам 2024 года обучение прошли более 300 человек – это женщины в декрете, соискатели старше 50 лет, безработные и те, кто решил сменить профессию.

Салехард, Елена Васильева

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