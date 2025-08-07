На Ямале некоторым школьникам вручат сертификаты на обувь и одежду на 30 тысяч

На Ямале для школьников-кочевников старше 14 лет выпускают электронные сертификаты на 30 тысяч рублей. Данные деньги можно будет потратить на приобретение одежды и обуви.

«Новую адресную поддержку смогут получить юные ямальцы, ведущие вместе с родителями традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. Идея введения сертификата была озвучена главе округа в ходе его рабочей поездки в Тазовский район в сентябре прошлого года», – пояснили «новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

Пилотными участниками проекта станут ученики Центра образования «Полярная звезда» в Тазовском районе. Они смогут воспользоваться сертификатом до конца 2025 года. В случае востребованности меры, ее действие будет масштабировано.

Для получения электронного сертификата родителям школьника необходимо подать заявление на имя директора окружного департамента образования лично, по почте или на электронный адрес ведомства до 30 сентября.

В регионе комплексно поддерживают школьников и студентов из числа КМНС. В школах ученики с 1 по 11 класс обеспечены бесплатным горячим питанием. Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высший балл, получают 100 тысяч рублей.

Для абитуриентов, поступающих в образовательные организации среднего профобразования, действует программа «Образовательный сертификат». С 2020 года для ребят из кочевых семей ежегодно дополнительно предоставляется 75 мест по разным специальностям.

Среди мер поддержки в образовательной сфере также предоставление ежемесячной стипендии губернатора ЯНАО в размере 10 тысяч рублей студентам из числа КМНС, которые обучаются на «отлично» и «отлично и хорошо».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube