На Ямале «черных лесорубов» будут вычислять из космоса

На Ямале разработали уникальный для Арктики геосервис, который позволяет повысить эффективность государственного управления в области природопользования и сохранения природных богатств региона. Цифровой инструмент использует актуальные космоснимки для оперативного анализа больших территорий округа для обнаружения незаконных рубок и нарушений при разработке карьеров.

«Специалисты департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО совместно с окружным департаментом ИТ и связи запустили в пилотном режиме сервис дистанционного зондирования Земли. Современный инструмент позволяет отслеживать любые изменения на местности и предназначен для работы контрольных (надзорных) органов в служебных целях», – пояснили в департаменте природных ресурсов и экологии Ямала.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube